VIDEO: Olivier Deschacht treedt aan met de beloften van Anderlecht

Deschacht, die onlangs nog zijn 567e wedstrijd speelde voor paars-wit en daarmee Paul Van Himst onttroonde, past niet in het systeem van Weiler. Bovendien was er het gokschandaal en vorige week nog dook in de kranten het bericht op dat Deschacht informatie uit de kleedkamer zou gelekt hebben.

De 35-jarige speler schreeuwde over dat laatste zijn onschuld uit op Twitter, maar toch lijkt hij op een dood spoor te zitten bij Anderlecht. Deschacht traint sinds deze week (voorlopig?) mee met de B-kern, gisteren moest hij opdraven met de beloften in hun wedstrijd tegen Westerlo.

Deschacht, met de aanvoerdersband rond zijn arm, zag hoe zijn ploeg met 2-0 won van Westerlo. Het openingsdoelpunt was overigens van Hamdi Harbaoui, die ook uit de gratie gevallen is.