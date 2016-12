Leko ziet zware schorsing verschrompelen tot 1 speeldag

Leko was het met die beslissing van Visser niet eens en ging na de match op het veld én bij de kleedkamer van de scheidsrechter verhaal halen. De ref nam het voorval op in zijn rapport en het parket van de voetbalbond wou Leko vier weken schorsen.

STVV en Leko gingen in beroep tegen die beslissing en halen nu hun gram. De schorsing van Leko gaat in op 19 december, hij mag dus niet in de dug-out zitten in de match bij Waasland-Beveren.