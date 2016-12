Club Brugge moet Limbombe zes weken missen

"Het was te verwachten", zei Preud'homme op de persconferentie voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk. "Ik heb Limbombe nochtans gespaard. Ik wist dat we hem moesten beschermen, omdat hij niet alle wedstrijden op zo'n hoog niveau kan spelen."

Limbombe moet anderhalve maand rusten en individueel trainen. Preud'homme moet het zondag ook zonder Stefano Denswil doen, die geschorst is.

"Björn Engels is een mogelijkheid achterin, ook Timmy Simons kunnen we een rij achteruit schuiven. Brandon Mechele is nog steeds onzeker", besluit Preud'homme.