KBVB wil tekort aan scheidsrechters wegwerken met ambitieus project

De KBVB wil het Gentse model ook lanceren bij andere profclubs. "Kortrijk heeft al zo'n project en ook bij Anderlecht en Club Brugge is er interesse", aldus Bellon. "Als zij instappen in dit project, dan is dit geen schot in de lucht maar zal er ook een structuur achter zitten. Dat is de betrachting dit jaar."

Ook de scheidsrechtersopleiding binnen de KBVB wordt niet verwaarloosd. "Maar ik zou jongeren aanraden om eerst een refopleiding te volgen binnen een club, waar ze op vriendschappelijke en niet-officiële basis klaargestoomd worden", besluit Bellon.

De KBVB wil tegen het einde van het seizoen vijf profclubs in België met een "Referee Academy".