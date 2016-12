"Eupen is meer dan louter een uitstalraam om spelers te verkopen"

Dit seizoen weet je dat er iets gaat gebeuren als je naar Eupen afzakt. Verdedigen en een organisatie neerzetten is geen prioriteit. Als ze inzakken is het omdat de tegenstander hen daartoe dwingt, maar dan kunnen ze weer gevaarlijk zijn op de counter.

Maar met de steun van de Qatarese Aspire Academy is Eupen geen club als alle andere. "We hadden de halve finale van de beker zeker niet verwacht", zegt eerste doelman Hendrik Van Crombrugge aan Sporza.

"Maar de beker is wel iets voor ons. In een wedstrijd kan alles en eigenlijk kunnen we van iedereen winnen of verliezen."

Van Crombrugge heeft recht van spreken. Hij is bezig aan zijn vierde seizoen bij Eupen. "Wij zijn een speciale ploeg door de vele jonge spelers in de kern en de vele nationaliteiten, maar ook omdat we altijd heel offensief willen spelen. Dat zijn veel ploegen in eerste klasse niet gewoon. Zeker niet van een nieuwkomer."

Die stelling wordt bevestigd door Sporza-commentator Bert Sterckx, die geregeld afzakt naar de Kehrweg. "Dit seizoen weet je dat er iets gaat gebeuren als je naar Eupen afzakt. Verdedigen en een organisatie neerzetten is er geen prioriteit. Als ze inzakken is het omdat de tegenstander hen daartoe dwingt, maar dan kunnen ze weer gevaarlijk zijn op de counter."

"Aan de Kehrweg vielen al 39 goals (voor en tegen). Dat moet het hoogste aantal van alle eersteklassers zijn. Zes seizoenen geleden was het echt een straf om naar Eupen te gaan kijken. Het liep niet op het veld en er waren voortdurend trainerwissels."