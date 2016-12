Mannaert: "Transfer Castillo afgerond, bekijken opties van Storm, Bolingoli en Gedoz"

"Veel zal ook te maken hebben met de evolutie van enkele geblesseerde spelers (De Bock, Engels, Diaby) en de opportuniteiten die zich al dan niet aandienen. Als we iets doen, dan moet er echt een meerwaarde zijn."

Club zou interesse tonen in doelman Ethan Horvath. "Er is interesse voor reservedoelman Sébastien Bruzzese. We moeten dus voorbereid zijn. Horvath is een talentvolle doelman en heeft een interessant profiel."

De landskampioen zou ook aanvaller Sead Haksabanovic proberen te verleiden. "Hij is een toptalent dat uitblonk in de Zweedse tweede afdeling en met Halmstad promoveerde. Hij heeft een grote motor en veel potentieel. We volgen hem van nabij op."