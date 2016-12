Charleroi en Standard krijgen geen punten voor gestaakte match

"In eerste instantie zullen we naar het BAS stappen. Indien nodig brengen we de zaak voor een burgerlijke rechtbank."

"Het is toch vreemd dat er 24 uur na de zitting al een vonnis is. Dat doet vragen rijzen over de juridische correctheid."

"Het is onrechtvaardig en ongezien dat een club op een sportieve manier wordt gestraft voor het gedrag van zijn supporters", vult Pierre Lochte, juridisch directeur van Standard, aan.

"Het is niet de eerste keer dat een match in België stilgelegd wordt, maar het is wel de eerste keer dat daarvoor punten afgetrokken worden."