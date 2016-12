Ndidi medisch getest bij Leicester City: "Het belang van de club staat altijd voorop"

Ndidi speelde zich de voorbije maanden in de kijker bij Racing Genk. Leicester City lijkt de middenvelder in de winterstop weg te plukken bij de Limburgers. Maandag legde Ndidi er al zijn medische tests af.

"Blijkbaar kon dat niet op een ander moment", zegt Peter Maes in Het Belang van Limburg. "Het belang van de club staat altijd voorop. Ik ben blij dat ik Ndidi dinsdagochtend opnieuw een prima training zag afwerken."

"Echt op z'n Ndidi's. Ik zag een goeie kop en had ook niets anders verwacht. Het is een jongen die niet snel uit zijn lood is te slaan. Hij zal de volgende weken nog alles geven voor het team en de club."