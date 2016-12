Op naar profarbiters in België: "Maar het is geen must om voltijds te fluiten"

We hebben gemerkt dat mensen beter functioneren als ze naast hun job als scheidsrechter ook maatschappelijk nog iets kunnen doen. Dat is dan niet voltijds, maar wel 2 à 3 dagen per week. En dat werkt prima.

We hebben gemerkt dat mensen beter functioneren als ze naast hun job als scheidsrechter ook maatschappelijk nog iets kunnen doen. Dat is dan niet voltijds, maar wel 2 à 3 dagen per week. En dat werkt prima.

"In Nederland was het de bedoeling dat de scheidsrechters zich meer konden focussen op hun taak als ref en niet te veel gehinderd werden door hun maatschappelijke carrière", legt Dick van Egmond, scheidsrechtersbaas in Nederland, uit aan Sporza.

"Maar we hebben gemerkt dat mensen beter functioneren als ze naast hun job als scheidsrechter ook maatschappelijk nog iets kunnen doen. Dat is dan niet voltijds, maar wel 2 à 3 dagen per week. En dat werkt prima."

"We hebben enkele voltijdse scheidsrechters, maar dat levert geen verschil in prestaties op. Het is vooral belangrijk dat ze een goeie combinatie kunnen maken. Als ze werken, dan moeten ze de kans krijgen om dat op een leuke manier te doen. Daar werkt de voetbalbond aan mee."

"Het is dus geen must dat een scheidsrechter zich voltijds met fluiten bezighoudt. Het zou doodzonde zijn dat iemand zijn studies afrondt en daarna niet de kans krijgt om zich maatschappelijk te ontwikkelen. We kiezen nadrukkelijk voor een combinatie. Als dat lukt, dan kunnen ze zich ook als scheids beter ontwikkelen."