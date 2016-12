Nog geen uitspraak over punten Waalse derby

Toen de wedstrijd werd stopgezet, stond het 1-3 in het voordeel van Standard. Een uitspraak over de punten is er nog niet. Volgende week dinsdag komt de Geschillencommissie opnieuw samen.

Volgens artikel 1917.3 van het bondsreglement worden "geen punten toegekend indien de incidenten veroorzaakt werden door zowel de fans van de thuisploeg als van de bezoekende ploeg".