Preud'homme ontvangt Trofee Goethals: "Wat langer moeten wachten op deze prijs"

Preud'homme bezorgde Club Brugge voor het eerst in elf jaar nog eens een landstitel en speelde de finale van de Belgische beker.

Laszlo Bölöni, de Roemeense ex-coach van Standard, die in 2008 Preud'homme opvolgde, overhandigde de trofee.

Preud'homme was blij met zijn prijs, maar maakt ook een kanttekening over zijn ex-coach bij Standard: "Er zijn verschillende trofeeën van het jaar. Een van de belangrijkste voor mij is die van de spelers. Die heb ik al gehad. Op deze moest ik langer wachten."

"Mijn relatie met Raymond was ook moeilijk in het begin, moet ik zeggen. Met de tijd is die beter geworden, daarom duurde deze prijs misschien ook wat langer", zegt hij met een kwinkslag.