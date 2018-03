Iniesta verbindt lot als international aan China-avontuur

Iniesta onderstreepte wel dat hij nog helemaal niet zeker was van zijn beslissing en gaf meer uitleg bij het nakende vertrek naar China:

"Als ik blijf, zal dat het geval zijn omdat ik 200 procent fit ben. Als ik niet meer in staat ben een bepaald niveau te halen, vertrek ik. Het is een beslissing die ik vroeg of laat toch zal moeten nemen", was Iniesta nuchter.

De middenvelder van Barcelona tekende in de herfst vorig jaar nog een "contract voor het leven" bij zijn club. Dat komt heel zelden voor in het voetbal. Door dat contract kan Iniesta zelf beslissen wanneer en voor welke bestemming hij Barcelona eventueel verlaat.

Spanje speelt op het WK in Rusland tegen Portugal (15 juni), Iran (20 juni) en Marokko (25 juni). Dan zal dus al bekend zijn of Iniesta definitief international af is.