Atletico-verdediger Hernandez kiest voor Frankrijk: "Uiteraard"

Hernandez (22) woont al het overgrote deel van zijn jonge leven in Spanje. In een interview aan de Spaanse televisie-omroep TVE had de verdediger aangegeven dat hij zich "een echte Spanjaard" voelde. In Frankrijk werd die uitspraak niet op applaus onthaald.

"Dat is wat misbegrepen. De Fransen kennen me niet zoals de Spanjaarden dat doen. Ik leef nu al 18 jaar in Spanje, dat me op persoonlijk en professioneel niveau alles gegeven heeft. Dat is de waarheid", zegt Hernandez.

"Maar Frankrijk, dat is mijn geboorteland. Bovendien is mijn familie volledig Frans. Ik ben gewoon fier om Fransman te zijn", besluit Hernandez.