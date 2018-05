"Neuer moet voor zichzelf uitmaken of een WK-deelname zinvol is"

Dinsdag maakt Joachim Löw, de bondscoach van Duitsland, zijn voorselectie voor het WK voetbal in Rusland bekend. Het is afwachten of Manuel Neuer wordt opgeroepen. Het sluitstuk van Bayern München viel in september uit met een voetbreuk en werkt sindsdien hard aan zijn comeback.

Oliver Kahn, één van de voorgangers van Neuer bij de Mannschaft, heeft zijn twijfels bij een eventuele selectie voor Neuer. "Je moet je afvragen of het wel zin heeft om een speler die meer dan een half jaar niet gespeeld heeft mee te nemen naar een WK", zegt Kahn in Bild am Sonntag.

"Alleen Neuer kan voor zichzelf uitmaken of een WK-deelname nog zinvol en mogelijk is. Maar dat hij vandaag nog altijd niet speelt voor Bayern München, is toch een teken dat hij nog altijd niet volledig fit is."

Neuer hoopte dit seizoen nog te kunnen keepen in de Bundesliga, maar dat lukte niet meer. Mogelijk hoort hij wel tot de selectie van Bayern voor de bekerfinale van volgend weekend tegen Eintracht Frankfurt. De eerstvolgende interland van Duitsland staat op 2 juni in Klagenfurt tegen Oostenrijk op het programma.