Dortmund-spelers Götze en Reus gepasseerd in Duitse selectie

Mario Götze schoot Duitsland in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië nog naar de wereldtitel, maar zal misschien de kans niet krijgen om dat kunstje te herhalen. Götze kampt al een tijdje met een weerbarstige vorm. In de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Red Bull Salzburg werd de Dortmund-speler zelfs al tijdens de rust gewisseld.

Ook voor Marco Reus is er geen plaats in de selectie van Löw. De middenvelder is nog maar pas weer fit na blessureleed dat 8 maanden aansleepte. Bij zijn wederoptreden op 18 februari scoorde Reus wel, maar daarna zakte hij weer wat weg. Een selectie komt dus waarschijnlijk nog te vroeg.