Rabiot bijt van zich af: "Onlogische keuze van de bondscoach"

Bondscoach Didier Deschamps nam Rabiot niet op in zijn 23-koppige selectie voor het WK voetbal in Rusland. De middenvelder van PSG en 6-voudig international kreeg wel een plaatsje op de reservelijst, maar bedankte.

In een uitgelekte brief in handen van het Frans RTL geeft Rabiot tekst en uitleg bij zijn keuze. "Sinds mijn 15e heb ik de kleuren van Frankrijk verdedigd, wachtend op mijn debuut in de hoofdmacht. Sinds mijn eerste oproep in 2016 heb ik met PSG 88 wedstrijden gespeeld, waarvan 13 in de Champions League."

"De keuze van de bondscoach richting mij is sportief gezien totaal onlogisch. Al jaren is de boodschap die we als jonge talenten mee krijgen glashelder: als je goed presteert bij je club gaan de deuren van het nationale elftal voor je open."

"Ik had deze ophef wel verwacht na mijn beslissing", gaat de 23-jarige Rabiot verder. "Maar ik vind het jammer dat ik nu als onvolwassen speler door het leven ga die de gevolgen van zijn acties niet inziet."

"Voetballer zijn is mijn baan, maar voetbal is ook mijn passie. Het is een eer om het blauw van Frankrijk te dragen, om de eer van Frankrijk te verdedigen en te winnen voor Frankrijk. Maar ik aanvaard met ondersteuning van mijn familie en vrienden de consequenties van mijn keuze."