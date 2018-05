De bouw onder de VRT-toren is begonnen. De bouw onder de VRT-toren is begonnen.

Over exact 3 weken gaat het wereldkampioenschap voetbal in Rusland van start. Ook dit jaar zenden we de voetbalprogramma's uit in onze tuin in de schaduw van de VRT-toren. De fundering voor onze WK-studio ligt er bijna.