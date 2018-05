Löw: "Ik heb er vertrouwen in dat Neuer kan spelen op WK"

Manuel Neuer speelde niet meer sinds september vorig jaar door een voetbreuk. Maar er is licht aan het einde van de tunnel voor de doelman van Bayern München. Hij werd alvast opgenomen in de 27-koppige voorselectie voor het WK.

"Zijn problemen zijn van de baan", verklaart Löw. "Hij kan spelen, zelfs aan hoge intensiteit. het ziet er op dit moment zeer goed uit voor hem. Wanneer we zeker zijn dat zijn vorm top is, zal hij worden opgenomen in de WK-selectie."

De Duitse bondscoach zal net als Roberto Martinez de laatste knopen doorhakken op 4 juni. Duitsland speelt eerst nog een oefeninterland tegen Oostenrijk, de laatste kans voor Neuer om zich te tonen.