D'Hooghe: "Er zullen geen Russen betrokken zijn bij dopingcontroles op WK"

Rusland heeft geen al te beste reputatie op het vlak van doping. Het McLaren-rapport van het WADA in 2016 legde een staatsgesteund dopingnetwerk in Rusland bloot. Meer dan 1.000 sporters uit 30 sporten waren betrokken. Bovendien zou er tijdens de Winterspelen in Sotsji geknoeid zijn met stalen.

Daarom wil de Wereldvoetbalbond geen risico's nemen op het komende WK. "Het belangrijkste principe van mijn antidopingbeleid tijdens het WK is dat alles van begin tot eind zal gebeuren door de FIFA, zonder Russische interventie", vertelde D'Hooghe in The Times.

"Zelfs de mensen die de spelers van het veld naar de dopingcontrole zullen begeleiden zijn FIFA-medewerkers, geen Russen. Alle dokters zullen FIFA-dokters zijn. Niemand anders mag aanwezig zijn tijdens een dopingcontrole."

"De stalen worden verzegeld en worden onderzocht in het laboratorium in Lausanne."

"Ik heb tegen de mensen in Rusland gezegd dat als er toch iets misloopt, zij voor een keer niet de schuld kunnen krijgen. Ze zijn nergens verantwoordelijk voor."