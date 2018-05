Rabiot weigert plaats op Franse reservelijst: "Een enorme fout"

Rabiot werd door bondscoach Didier Deschamps niet opgenomen in zijn definitieve selectie voor het WK voetbal in Rusland. De middenvelder van Paris Saint-Germain en 6-voudig international stond wel op de reservelijst, maar dat zinde hem niet.

Hij deelde de bondscoach mee dat hij zich niet klaar voelde om het fysieke programma te volgen en dus niet beschikbaar is om alsnog opgeroepen te worden.

Deschamps reageerde vandaag op het voorval. "Ik kan zijn enorme ontgoocheling begrijpen", klonk het op de persconferentie. "Maar om dan zo'n standpunt in te nemen... Het gaat om een jonge speler. Op die manier sluit hij zichzelf uit."

"Rabiot heeft een enorme fout gemaakt. Op het hoogste niveau is er geen plaats voor stemmingswisselingen", gaat Deschamps verder. "We moeten professionals zijn in alle omstandigheden. Ik noteer zijn beslissing. Ik word er niet blij van, maar zal er geen dagen mee bezig zijn."

"Ik weet heel goed dat ik niet meer op hem hoef te rekenen. Hij weigert om reserve te zijn en kan dus niet meer opgeroepen worden als er een probleem is. Het is aan hem om de gevolgen te aanvaarden en te leren uit zijn fouten."