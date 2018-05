Argentijnse eerste keeper mist WK door knieblessure

Romero, tweede keeper bij zijn club Manchester United, zou op het WK in Rusland eerste keeper zijn voor zijn land. Het uitvallen van de doelman is dus een fikse aderlating voor de Argentijnen, die in 2014 nog verliezend finalist waren op het WK.

De achterhoede is bovendien al jaren een pijnpunt van de Argentijnse nationale ploeg. Dat bleek nog maar eens eind maart, toen Argentinië met 6-1 de boot in ging in een oefeninterland tegen Spanje.

Mogelijks zou Nahuel Guzman, keeper van het Mexicaanse Club Tigres, worden aangeduid als vervanger van Romero. De 32-jarige keeper heeft voorlopig 6 caps op zijn naam.