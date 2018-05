Argentinië heeft zijn Nainggolan-gate: geen Icardi op het WK

Een complete verrassing is het niet, maar de offensieve weelde bij Argentinië is zo groot dat bondscoach Jorge Sampaoli het zich dus kan veroorloven om Mauro Icardi thuis te laten. Messi, Agüero, Dybala en Higuain vormen de Argentijnse voorhoede in Rusland.

Inter-spits Icardi sloot het seizoen in Italië af als topschutter met 29 rozen, een gedeelde titel met Ciro Immobile (Lazio). Dybala (22 goals) en Higuain (16 goals) scoorden minder, maar houden Icardi dus in Milaan.

In Argentinië wordt al langer gefluisterd dat Lionel Messi een selectie van Icardi dwarsboomt. De Inter-spits was het onderwerp van een controversiële relatiesoap met Wanda Nara, de voormalige echtgenote van Maxi Lopez. Die laatste is dan weer goed bevriend met Messi.

Ex-Anderlecht-speler Lucas Biglia zit wel in de kern van Argentinië, de verliezende finalist van 2014. De middenvelder, momenteel actief bij AC Milan, brak enkele weken geleden nochtans nog twee ruggenwervels, maar hij zou toch fit geraken voor het WK.