Ga even zitten voor de spelers die Frankrijk niet meeneemt naar het WK

Didier Deschamps koos voor een jonge, en volgens de Franse media, een licht experimentele selectie. Heel wat namen zoals die van Lloris, Umtiti, Varane, Kanté, Pogba, Mbappé en Griezmann konden op voorhand al worden ingevuld. Maar een aantal keuzes van de bondscoach zorgden toch voor verbazing.

De grote verliezers heten Lacazette, Rabiot en Payet. Voor Lacazette moet het nieuws hard zijn aangekomen. Het is het derde toernooi op rij dat de spits op de reservelijst van Frankrijk belandt. Lacazette was de laatste tijd in vorm nochtans, maar Deschamps zou het niet zo begrepen hebben op de spits van Arsenal.

Ook voor Payet moet zijn afwezigheid een harde noot zijn om te kraken. Volgens de Franse sportkrant L'Equipe stond de spelverdeler op de lijst van 23 namen voor hij uitviel in de finale van de Europa League. De bondscoach wou dat bericht op zijn persconferentie wel niet bevestigen of ontkennen.

Rabiot is volgens Deschamps het slachtoffer van de enorme concurrentie centraal op het middenveld, waar Pogba, Matuidi en Tolisso de voorkeur krijgen. Van een heel andere orde is de afwezigheid van Real Madrid-spits Benzema. Die wordt zoals bekend sinds eind 2015 niet meer opgeroepen door Deschamps nadat de spits in opspraak kwam in een afpersingszaak. Benzema was er ook op het EK niet bij.