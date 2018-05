WK-droom van Morioka en Kubo ligt wellicht aan diggelen

Waarschijnlijk zal Morioka het WK uit zijn hoofd moeten zetten. Waarschijnlijk zal Morioka het WK uit zijn hoofd moeten zetten.

De Japanse bondscoach Akira Nishino heeft een voorselectie van 27 spelers bekendgemaakt voor een oefeninterland tegen Ghana op 30 mei. In die lijst is er geen plaats voor Ryota Morioka (Anderlecht) en Yuya Kubo (AA Gent) en dus moeten die twee vermoedelijk een kruis maken over het WK in Rusland.