Aanvaller die Portugal Europese titel bezorgde, moet thuisblijven

De Europese titel twee jaar geleden was een mijlpaal in de geschiedenis van het Portugese voetbal, zeker na de verloren EK-finale tegen Griekenland in eigen land in 2004. Maar op WK's wil het voorlopig niet lukken voor Portugal. In 1966 zette het z'n beste prestatie neer met een derde plaats op het WK in Engeland.

In Rusland neemt Portugal het in Groep B op tegen Spanje (15 juni), Marokko (20 juni) en Iran (25 juni). In de aanloop naar het WK speelt Portugal op 2 juni nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Rode Duivels.