Nieuwe opdoffer voor geblesseerde Payet, hij moet kruis maken over het WK

Frankrijk werd nog maar één keer wereldkampioen. In 1998 versloeg het in eigen land Brazilië in de finale. Twee jaar geleden kwam het ook al in eigen land dicht bij een derde Europese titel (na 1984 en 2000). In de finale verloor het van Portugal door een doelpunt van Eder in de verleningen.

Op het WK in Rusland neemt Frankrijk het in Groep C op tegen Australië (16 juni), Peru (21 juni) en Denemarken (26 juni). De Fransen beginnen op 23 mei aan hun trainingsstage. Raphaël Varane zal er dan nog niet bij zijn, hij speelt op 26 mei met Real Madrid nog de finale van de Champions League tegen Liverpool.