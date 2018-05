Senegal neemt blessuregevoelige Kara mee naar WK

Voor Club-speler Krépin Diatta en Genkenaar Ibrahima Seck kwam er vandaag minder goed nieuws. Zij zijn door de Senegalese bondscoach Aliou Cissé niet in de 23-koppige WK-selectie opgenomen.

Kara Mbodj is er dus wel bij en dat is opmerkelijk. De 28-jarige verdediger trekt met amper speelminuten op zak naar de trainingsstage. Hij kwam bij Anderlecht in 2018 nog niet in actie na zijn knieoperatie.

Naast Kara zitten nog enkele bekende gezichten uit de Jupiler Pro League in Senegalese selectie: ex-Racing Genk-speler Kalidou Koulibaly (Napoli) en ex-Anderlecht-speler Cheikhou Kouyaté (West Ham). Vedette van de ploeg is Liverpool-spits Sadio Mané.