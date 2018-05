Tunesië begint aan de voorbereiding op het WK

De Adelaars van Carthago gaan op stage naar het Zwitserse Verbier. De Adelaars van Carthago gaan op stage naar het Zwitserse Verbier.

In de aanloop naar het WK hebben de tegenstanders van de Rode Duivels hun voorbereiding op gang getrapt. De nationale ploeg van Tunesië werkte woensdag haar eerste training af in het stadion van El Menzah, in het noorden van hoofdstad Tunis.