Peru trekt zonder Charleroi-speler Benavente naar Rusland

Ricardo Gareca, de Argentijnse bondscoach van Peru, maakte woensdag een selectie van 24 bekend. Dat geeft Gareca nog iets minder dan drie weken de tijd om een speler te laten afvallen. De definitieve selecties moeten op 4 juni worden doorgegeven aan FIFA.

Voor de 23-jarige Benavente, die dit seizoen in 38 wedstrijden voor Charleroi goed was voor elf doelpunten en vier assists, is er zelfs geen plek in de voorselectie. Hetzelfde geldt voor Paolo Guerrero, de 33-jarige aanvoerder van Peru. Hij mist het WK door een dopingschorsing.

De bekendste naam op de lijst is Lokomotiv Moskou-aanvaller Jefferson Farfan, die van 2008 tot 2015 bij PSV voetbalde. Ook Watford-spits André Carillo en Feyenoord-middenvelder Renato Tapia zijn erbij.



Het WK begint voor de Peruvianen op 16 juni. Dan nemen ze het in groep C op tegen Denemarken. Op 21 juni treft Peru Frankrijk en op 26 juni Australië.