Thelin mag met Zweden naar het WK, IJsland rekent op Skulason

Zweden is er na twee gemiste WK's opnieuw bij in Rusland. De ploeg neemt sterspeler Zlatan Ibrahimovic definitief niet mee. Voorin rekent de bondscoach wel op Emil Forsberg (RB Leipzig), John Guidetti (Alaves), Ola Toivonen (Toulouse), Marcus Berg (Al Ain) en Isaac Thelin. De spits was dit seizoen goed voor 19 treffers in de Jupiler Pro League, maar heeft dus nog veel concurrentie voor een plaats in het elftal.