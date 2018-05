Joachim Löw gaat nog minstens tot het WK 2022 door bij Duitsland

Joachim Löw is een vertrouwd gezicht op de Duitse bank. Joachim Löw is een vertrouwd gezicht op de Duitse bank.

Bij de Duitse voetbalbond hebben ze de resultaten van het nakende WK niet afgewacht om het contract van bondscoach Joachim Löw open te breken tot 2022. Löw heeft al sinds 2006 de touwtjes in handen bij Mannschaft en werd in 2014 wereldkampioen in Brazilië.