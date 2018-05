Duitsland zonder wereldkampioenenmaker Götze naar Rusland

Vier geleden was Mario Götze de held van Duitsland toen hij scoorde in de finale tegen Argentinië (1-0). Nu staat hij niet tussen de namen voor Rusland.

"Het spijt me voor hem, maar het was zijn seizoen niet", licht bondscoach Joachim Löw toe. "Hij beschikt over veel kwaliteit, maar nu is hij niet in vorm."

Manuel Neuer zit wel in de voorselectie van de Mannschaft. De doelman van Bayern München brak begin dit seizoen zijn voet. "Momenteel gaat hij voluit op training", weet Löw, die zijn contract verlengde tot in 2022. "Nu willen we hem zelf aan het werk zien."