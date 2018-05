Ronaldo in Portugese WK-voorselectie, beste EK-jongere dan weer niet

Sanches en Ronaldo twee jaar geleden. Sanches en Ronaldo twee jaar geleden.

Fernando Santos heeft de Portugese voorselectie voor het WK in Rusland bekendgemaakt. Opvallende afwezige is Swansea-middenvelder Renato Sanches, die op het EK 2016 in Frankrijk nog verkozen werd tot beste jonge speler van het toernooi. Real Madrid-ster Cristiano Ronaldo is er (uiteraard) wel bij.