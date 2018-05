VIDEO: Vervanger Dani Alves dolblij met WK-selectie

Fagner vervangt Dani Alves in de Braziliaanse WK-selectie. De ervaren rechtsachter staat aan de kant met een knieblessure.

Dat Tite voor Fagner kiest, is geen toeval. De bondscoach kent de verdediger uit zijn periode bij de Braziliaanse topclub Corinthians.

Fagner is een 28-jarige rechtsback, die twee seizoenen in Europa voetbalde: in Nederland voor PSV (2007-2008) en in Duitsland voor Wolfsburg (2012-2013). Als international heeft hij 4 interlands op zijn palmares staan.