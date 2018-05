Mexico met 39-jarige Marquez (en Standard-keeper Ochoa) naar WK (?)

Voor Marquez, die zich vorig jaar danig in de nesten werkte in een grote drugszaak, zou het in Rusland zijn 5e WK worden.

De voormalige Barcelona-speler, die op de Wereldbeker op het Mexicaanse middenveld uitgespeeld zou worden, maakte in 1997 zijn debuut als international en maakte achtereenvolgens de WK's van 2002, 2006, 2010 en 2014 mee.

In de Mexicaanse voorselectie zijn 3 spelers opgenomen die in de Amerikaanse competitie spelen. 12 verdienen een goed belegde boterham in Europa. Daarbij Guillermo Ochoa, de doelman van Standard.



Mexico neemt het in Rusland op tegen Duitsland, Zweden en Zuid-Korea.