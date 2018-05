Guerrero vangt bot bij het TAS, aanvoerder van Peru mist WK

We geloven dat Guerrero het product niet heeft genomen om zijn prestaties te bevorderen, maar hij was wel te laks

Guerrero testte positief op cocaïne tijdens een WK-kwalificatiematch tegen Argentinië in oktober, naar eigen zeggen door het drinken van thee waarin nog resten van het goedje zat.

Guerrero was eerst 12 maanden geschorst door de FIFA, maar ging in beroep en kwam ervan af met 6 maanden. Hierdoor had hij toch naar het WK kunnen gaan.

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) vond deze strafvermindering een lachertje en stapte naar het Internationale Sporttribunaal (TAS).

"We geloven dat Guerrero het product niet heeft genomen om zijn prestaties te bevorderen, maar we vinden wel dat hij te laks is geweest. Daarom is 14 maanden gerechtvaardigd."