2 Gent-spelers in Panamese voorselectie, geen Harbaoui bij Tunesië

Het leeuwendeel van de spelers die de Panamese bondscoach Hernan Dario Gomez selecteerde komt uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Slechts 4 spelers uit de voorselectie verdienen in Europa de kost.

Verdediger Erick Davis is in Slovakije aan de slag, aanvaller Ismael Diaz verdient de kost bij Deportivo La Coruña. De Europese hofleverancier is verrassend genoeg AA Gent, dat met Ricardo Avila (foto) en José Luis Rodriguez 2 spelers aflevert.

Beide spelers kwamen dit seizoen uit voor de beloften van Gent. Rodriguez wacht nog op een eerste cap voor Panama, maar hij is ook nog maar net fit nadat hij zijn kruisbanden had afgescheurd.