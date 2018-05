Braziliaanse WK-selectie nu al rond: met Neymar en zonder verrassingen

Over exact een maand begint het WK in Rusland en het is nu al duidelijk wie er op het Braziliaanse vliegtuig zal stappen. De selectie van Tite wordt aangevoerd door sterspeler Neymar. Die speelde wel geen match meer sinds hij eind februari een middenvoetsbeentje brak.

Dani Alves is de enige vaste waarde die er niet bij is. De verdediger van PSG is geblesseerd. Ook David Luiz is er, in tegenstelling tot in 2014, niet bij na een teleurstellend seizoen bij Chelsea.

Brazilië is de grote favoriet in groep E. De Seleçao ontmoet achtereenvolgens Zwitserland (17 juni), Costa Rica (22 juni) en Servië (27 juni) in de eerste ronde.