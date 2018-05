Pijnlijk: ref die naar het WK zou gaan, is voor het leven geschorst

De feiten speelden zich nog maar enkele dagen geleden af. Al Mirdasi nam aan de vooravond van de Saudische bekerfinale via sms contact op met een van de 2 clubs. Hij hengelde naar een betaling en wou in ruil in het voordeel van die club fluiten.

De official stapte onmiddellijk naar de voetbalbond en die stapte naar de politie. "Al Mirdasi zit momenteel in voorhechtenis. Hij heeft de feiten toegegeven. De politie heeft zijn mobiele telefoon en simkaart in beslag genomen."

De voetbalbond besliste prompt om Al Mirdasi voor het leven te schorsen. Hij mag dus ook het WK op zijn buik schrijven.

De Saudische bekerfinale werd uiteindelijk gefloten door de Engelse topref Mark Clattenburg, die sinds kort de scheidsrechtersbaas is in Saudi-Arabië.