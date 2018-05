Brazilië mist ervaren Dani Alves op het WK

PSG-speler Dani Alves (35) blesseerde zich dinsdag in de finale van de Coupe de France aan zijn rechterknie. Na onderzoek is gebleken dat hij de voorste kruisband van zijn knie gescheurd heeft, waardoor de Braziliaan enkele maanden buiten strijd zal zijn.

De blessure van Alves is een flinke streep door de rekening van Brazilië, dat in Rusland mikt op een 6e wereldtitel. Alves is een van de meest ervaren spelers van de Seleçao, met 107 interlands op de teller.

Manchester City-verdediger Danilo is de meest logische vervanger van Alves. De Braziliaanse bondscoach Tite heeft ook nog Rafinha (Bayern) en Fagner (Corinthians) achter de hand voor de rechtsbackpositie.

Brazilië zit op het WK in groep E, samen met Zwitserland, Servië en Costa Rica.