Lokeren-verdediger Skulason mag met IJsland naar WK

Terwijl heel wat WK-landen eerst een voorselectie maken, heeft de IJslandse bondscoach Heimir Hallgrimsson meteen zijn definitieve selectie van 23 spelers ingediend. Lokeren-verdediger Ari Skulason is een van de gelukkigen.

Er zijn nog andere spelers met een Belgische link in de selectie. Zo mogen ook Sverrir Ingason en Alfred Finnbogason (beiden ex-Lokeren), Olafur Ingi Skulason (ex-Zulte Waregem) en Birkir Bjarnasson (ex-Standard) mee naar Rusland. De bekendste naam op de lijst is Everton-middenvelder Gylfi Sigurdsson.

Het WK in Rusland is het eerste WK waar IJsland aan zal deelnemen. In groep D treffen ze eerst Argentinië op 16 juni, vervolgens Nigeria op 22 juni en tot slot Kroatië op 26 juni.