Vladimir Gaboelov, doelman van Club Brugge, is opgenomen in de Russische voorselectie voor het WK in eigen land. Naast Gaboelov heeft bondscoach Stanislav Tsjertsjesov nog drie doelmannen in zijn selectie opgenomen. Aanvoerder Igor Akinfejev (CSKA Moskou) is een zekerheid. Soslan Dzjanajev (Rubin Kazan) en Andrej Loenjov (Zenit Sint-Petersburg) zijn de andere doelmannen in de voorselectie.

Slecht nieuws voor de Russische nationale ploeg, want Zenit-aanvaller Aleksandr Kokorin is niet op tijd hersteld van zijn kruisbandblessure. Hierdoor mist Kokorin het WK. Gastland Rusland opent het WK op 14 juni in Moskou tegen Saoedi-Arabië. Daarna spelen de Russen nog tegen Egypte en Uruguay.