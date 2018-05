Wel of geen WK voor Neuer? "Ik ga niet zonder een match gespeeld te hebben"

Neuer keepte al sinds september geen wedstrijden meer. Neuer keepte al sinds september geen wedstrijden meer.

Iets meer dan een maand voor de start van het WK in Rusland wil doelman Manuel Neuer nog niet zeggen of Duitsland op hem kan rekenen. De doelman speelde niet meer sinds september, maar zou wel opnieuw 100 procent fit zijn. "Ik kan het me niet voorstellen dat ik naar Rusland ga zonder wedstrijden op de teller."