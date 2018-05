Scheidsrechtersbaas FIFA over VAR: "1 cm of 3 cm offside? Dat is geen clear error"

We willen onze scheidsrechters zo opleiden dat ze de videoref alleen nodig hebben in extreme gevallen

"In het ideale geval hebben we de VAR helemaal niet nodig. We willen onze scheidsrechters zo opleiden dat ze de videoref alleen nodig hebben in extreme gevallen."

"We zullen de beelden hebben, maar we hebben nog altijd intelligente refs nodig. Ze moeten de juiste interpretatie kunnen maken. Het menselijke aspect is dan ook belangrijker dan de technologie. Die technologie is er om te helpen, niet om te vervangen."

Busacca wou niet ingaan op specifieke gevallen, zoals de controverse in Club-Anderlecht, maar met een omweg maakte hij wel duidelijk wat hij vond over de fases met Diaby (goal afgekeurd op Anderlecht) en Teodorczyk (goal goedgekeurd in Brugge).

"1 centimeter buitenspel of 3 centimeter buitenspel, dan kun je toch nooit over een "clear error" spreken. Je kunt in die gevallen nooit 100% zeker aantonen of de speler buitenspel stond. Het moeten dus echt duidelijke fouten zijn voor de VAR mag optreden."