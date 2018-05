Afrikaanse landen krijgen nu al WK-premie om ruzie met spelers te vermijden

De vijf Afrikaanse landen die deze zomer aan de slag gaan op het WK, kunnen binnenkort 2 miljoen euro op hun rekening verwachten. In totaal betaalt de FIFA 10 miljoen dollar aan de Afrikaanse voetbalbond CAF. Het geld moet ervoor zorgen dat de onderhandelingen over de spelersbonussen nog voor het WK kunnen worden afgerond.

"Bij voorgaande edities hebben die onderhandelingen het imago van het Afrikaanse voetbal beschadigd en hadden ze een grote invloed op de prestaties van de deelnemende landen", legt de CAF uit.

Op het WK in 2014 in Brazilië arriveerde Kameroen bijvoorbeeld te laat, liet de Ghanese overheid 3 miljoen dollar cash geld overvliegen om een staking van de spelers te voorkomen en weigerde Nigeria een training af te werken wegens conflicten over spelersbonussen.

De 32 landen op het WK krijgen 1,5 miljoen dollar als deelnamebonus en minstens 8 miljoen dollar na afloop van het toernooi. De wereldkampioen ontvangt 38 miljoen dollar. In totaal verdeelt de FIFA 400 miljoen dollar prijzengeld. Het WK in Rusland loopt van 14 juni tot 15 juli.