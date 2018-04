Spanje wordt wereldkampioen, België op 6 (volgens de statistiek)

Het International Centre for Sports Studies (CIES) heeft de prestaties van de 23 meest gekozen spelers van elke nationale ploeg tegen het licht gehouden. Wie het afgelopen seizoen veel gespeeld heeft in een topcompetitie scoort hoog in de ranking.

Dankzij een combinatie van die gemiddelde speeltijd en de clubcoëfficiënten van de clubs waarvoor ze spelen, kan het CIES een "power index" brouwen.

Voor Spanje is die 100, voor de nummer 2 (Brazilië) zakt dit al naar 89. België doet het met 72, iets minder dan Engeland, dat ook in de groep van de Rode Duivels zit, maar wel beter dan pakweg Argentinië. Helemaal aan het staartje vinden we Panama, dat amper spelers bij goeie clubs heeft, die ook nog eens weinig aan spelen toe komen.