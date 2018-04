Neymar zit op schema voor WK volgens bondsdokter

Neymar liep op 25 februari een breukje in de rechtervoet op tijdens de competitiematch van PSG tegen Olympique Marseille. Enkele dagen later, op 3 maart, ging de duurste voetballer aller tijden onder het mes in Rio de Janeiro.

"Neymar revalideert op de best mogelijke manier, binnen het schema dat we voor hem hebben opgesteld", zo verklaarde Rodrigo Lasmar aan de Braziliaanse tv-zender GloboEsporte. "Hij is goed aan het trainen. Hij werkt hard om in ideale omstandigheden de voorbereiding op het WK te kunnen aansnijden."

De Braziliaanse selectie blaast op 21 mei verzamelen voor het WK. Op 17 juni beginnen ze hun toernooi met een match tegen Zwitserland. Daarna wachten duels met Costa Rica (22 juni) en Servië (27 juni).