Hoeven Rode Duivels Oxlade-Chamberlain niet te vrezen? "Zware blessure"

De 5-2-zege tegen AS Roma had voor Liverpool ook een donker randje. Alex Oxlade-Chamberlain liep in het begin van het Champions League-duel een blessure op aan zijn rechterbeen.

"Zijn seizoen is waarschijnlijk voorbij", zegt Liverpool-coach Jürgen Klopp. "Hij is nog niet onderzocht, maar de medische staf is enorm bezorgd. Het is waarschijnlijk een heel zware blessure."

Dat betekent ook dat het WK in Rusland in gevaar komt voor de Engelse middenvelder. De 24-jarige Oxlade-Chamberlain heeft 32 caps op zijn teller staan, waarin hij 6 keer scoorde.

Engeland is in groep G een tegenstander van de Rode Duivels, op 28 juni kijken beide teams elkaar in de ogen. Engeland opent zijn WK tegen Tunesië op 18 juni, 6 dagen later staat het tegenover Panama.