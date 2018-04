Russische studenten protesteren tegen fanzone: "Te veel lawaai tijdens examens"

Op wandelafstand van het Loezjniki-stadion, vlak voor de deur van het staatsuniversiteit van Moskou, zal ook zo'n fanzone gebouwd worden.

"Maar de aanwezigen zullen daar heel wat lawaai maken, terwijl net dan moeten studeren voor onze examens", zegt een student. "Er bestaat geen slechtere plaats om een fanzone neer te poten."

"Deze beslissing is boven onze hoofden genomen en dat willen we nu aanvechten." Studenten en professoren hebben de handen in elkaar geslagen, maar hun acties hebben tot nu toe niets opgeleverd. Ze hopen nu dat de procureur-generaal zal ingrijpen en de fanzone onwettig zal verklaren.