VIDEO: Stoere Zlatan: "Drukte alom, dat is normaal als je zo goed bent als ik"

Kimmel: "Je komt uit Zweden. Maar je straalt Zweden niet uit."

Ibrahimovic: "Zweden zijn te aardig, ik niet. Ik ben geen typische Zweed, maar ik heb Zweden wel op de kaart gezet."

Kimmel: "Welke bijnaam vind je leuk?"

Ibrahimovic: "Mijn naam betekent "goud". Die bijnaam verkies ik. Maar "Ibra" is ook goed. "The Lion" ook..."

Kimmel: "Snoop Dogg (een Amerikaanse rapper, red) heet al zo. Ik heb nog een bijnaam voor jou: Zweedse vis. Alle Amerikanen houden van Zweedse vis."

Ibrahimovic: "Ik houd van iets krachtigers."

Kimmel: "Had je ervan gedroomd om zo, met een schitterend doelpunt, te debuteren in LA?"

Ibrahimovic: "Ik had gehoord dat LA wel eens getroffen wordt door een aardbeving, maar ditmaal was ik het die mijn intrede maakte in de stad. Ik wilde een statement maken. Elke film heeft een goeie start."

Kimmel: "Je wordt meteen op handen gedragen in de VS. Had je dat verwacht?"

Ibrahimovic: "In Europa is voetbal groot. Ik ben dus al wat gewend. Ze hadden me gezegd dat ik in LA rustig over straat kon lopen, maar dat blijkt niet echt te kloppen. Sinds dag 1 is het drukte alom. Maar dat is mijn eigen fout, want als je speelt zoals ik..."

Kimmel: "Zijn je ploeggenoten niet jaloers op jouw succes?"

Ibrahimovic: "Ik heb heel veel vertrouwen. Mijn mentale sterkte is top. Mijn ploegmaats staan niet in mijn schaduw. Ik maak van hen supersterren, net als ik van mezelf gemaakt heb."

Kimmel: "Ga je naar het WK?" (ter info: Ibrahimovic speelde zijn laatste interland voor Zweden op het EK 2016 tegen België.)

Ibrahimovic: "Ja. Ik moet opletten met wat ik zeg, maar een WK zonder mij zou geen WK zijn."

Kimmell: "De beste speler van de grootste sport ter wereld moet het ultieme belichamen."

Ibrahimovic: "Klopt, dat is wat ik voel."